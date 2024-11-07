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القبض على شباب يقومون بامر خطير - أخبار كلمتك

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القبض على شباب يقومون بامر خطير - أخبار كلمتك

القبض على شباب يقومون بامر خطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:30 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، ألقاء القبض على 5 من المروجين في عمليتين مختلفتين يمتهنون تجارة وترويج المواد الممنوعة و المخدرة في مديرية الغيضة.

وأوضح نائب مدير إدارة المكافحة، محمد سعد مخبال أن العملية الأولى جاءت بعد رصد وتتبع لتحركات شخصين مشبوهين حيث أن المشتبة الأول قام بجلب الممنوعات من خارج الغيضة، وبعد الرصد والتحري والمراقبة المكثفة تم ضبط الشخصين في كورنيش الغيضة عند عملية الاستلام والتسليم، وبحوزتهم نصف كيلو من مادة الشبو وكيلو من مادة الحشيش المخدرتين، وبعدها تم اقتيادهما إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية لتتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأوضح مخبال أن العملية الثانية ضُبط فيها ثلاثة أشخاص آخرين بحوزتهم كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بعد تلقّي بلاغ من قبل أهالي حافة السادة بالغيضة، وتم نقلهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدّم مخبال بالنيابة عن مدير إدارة مكافحة المخدرات وضباط وأفراد المكافحة بالشكر للمواطنين لحسهم الأمني العالي، وتعاونهم مع رجال المكافحة وإبلاغهم عن إحدى القضايا المهمة، كما جدّد التأكيد على أن إدارة مكافحة المخدرات بالمهرة لن تدخر أي جهد في سبيل تعقب المجرمين والقضاء على هذه الآفة الخبيثة، وهو الشيء الذي سيتحقق بتظافر الجهود، وتعاون المواطنين ودعم السلطة المحلية والقيادة الأمنية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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