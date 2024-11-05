تكريم الشاعر الشعبي محمد الدينيش في عدن - أخبار كلمتك

أقيم صباح اليوم حفل تكريم الشاعر الشعبي محمد عبدالله الدينيش البكري ابن بني بكر بيافع محافظة لحج في قاعة الفخامة بالشيخ عثمان بالعاصمة المؤقته عدن .

وذلك بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية ومحبي الشاعر.

وقد ألقيت عدد من الكلمات التي أشادت بدور الشاعر محمد عبدالله الدينيش ابن بني بكر الذي أثرى الساحة الثقافية باشعاره الرائعة والمعبرة التي كان لها صدى بين أوساط المجتمع الريفي.

كما ألقى عدد من الشعراء المعروفين كلمات شعرية منهم الكهالي وأبو حمدي والسليماني بمناسبة الحفل التكريمي الرائع الذي استحقه الشاعر محمد عبدالله الدينيش.

كما قدمت عروض راقصة عبرت عن الفن والتراث اليافعي.

وفي ختام حفل التكريم تم تكريم الشاعر الدينيش من قبل عدد من الشخصيات الاجتماعية والتجارية كما قدمت له هدية خاصة من قبيلة الدينيش بني بكر عبر محمد الزهر وهي سيارة هايلوكس غمارتين موديل 2024.