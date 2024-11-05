اختيار رئيسا جديدا في عدن - أخبار كلمتك

عقد تكتل الاحزاب الوطنية اجتماعه التأسيسي في عدن اليوم في عدن بحضور ومشاركة المئات من النشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين ونشطاء منظمات المجتمع المدني.
واقيم الاحتفال بقاعة كورال بخور مكسر بحماية مشددة من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لكن دون مشاركة ايا من قياداته.
وشارك في الاجتماع التأسيسي ممثلي اكثر من ٢٢ كيان سياسي مختلف .
وانتخب الاجتماع التأسيسي للتكتل الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيسا للتكتل .
وقال التكتل في بيانه السياسي انه يلتزم باقامة دولة اتحادية جمهورية لكل ابناء اليمن ويسعى لحل القضية الجنوبية حلا عادلا.
0 تعليق