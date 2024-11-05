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اختيار رئيسا جديدا في عدن - أخبار كلمتك

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اختيار رئيسا جديدا في عدن - أخبار كلمتك

اختيار رئيسا جديدا في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - كلمتك/خاص:

عقد تكتل الاحزاب الوطنية اجتماعه التأسيسي في عدن اليوم في عدن بحضور ومشاركة المئات من النشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين ونشطاء منظمات المجتمع المدني.

واقيم الاحتفال بقاعة كورال بخور مكسر بحماية مشددة من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لكن دون مشاركة ايا من قياداته.

وشارك في الاجتماع التأسيسي ممثلي اكثر من ٢٢ كيان سياسي مختلف .


وانتخب الاجتماع التأسيسي للتكتل الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيسا للتكتل .


وقال التكتل في بيانه السياسي انه يلتزم باقامة دولة اتحادية جمهورية لكل ابناء اليمن ويسعى لحل القضية الجنوبية حلا عادلا.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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