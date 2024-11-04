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سقوط طفلة من قمة جبل كانت ترعي الأغنام بهذه المحافظة(صور) - أخبار كلمتك

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سقوط طفلة من قمة جبل كانت ترعي الأغنام بهذه المحافظة(صور) - أخبار كلمتك

سقوط طفلة من قمة جبل كانت ترعي الأغنام بهذه المحافظة(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:19 مساءً - كلمتك: خاص

 

سقطت طفلة كانت ترعي الأغنام من قمة جبل بمحافظة تعز


وأكدت المصادر ان طفلة تدعى رغده رمزي بجاش محمد عبده هزبر تبلغ من العمر 10سنوات كانت ترعي الأغنام  في مديرية شرعب الرونة  محافظة تعز سقطت من قمة جبل وتعرضت لكسور مختلفة في جسمها وحالتها الصحية حرجة للغاية48aa9e9d11.jpg13df59ce4d.jpgdaebb456b2.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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