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تعرف على آخر القرارات الصادرة - أخبار كلمتك

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تعرف على آخر القرارات الصادرة - أخبار كلمتك

تعرف على آخر القرارات الصادرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - كلمتك: خاص

اصدر رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد إب قرار تعيين جديد


ونص قرار التعيين الذي أصدره رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد إب  بتعين الدكتور سليمان الحميري وكيلا لنادي الاتحاد

وقضت المادة الثانية من قرار التعيين العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره بجريدة النادي ومنصاته الإعلامية.

يذكر أن الدكتور الحميري من أبرز الشخصيات الاجتماعية والرياضية بالمحافظة، وله إسهامات عديدة في إقامة وإنجاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية  والشبابية المختلفة.
على أمل المساهمة   والاستفاده من نشاطه وعلاقته وإضافة بصمات مع النادي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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