تعرف على آخر القرارات الصادرة - أخبار كلمتك

اصدر رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد إب قرار تعيين جديد
ونص قرار التعيين الذي أصدره رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد إب بتعين الدكتور سليمان الحميري وكيلا لنادي الاتحاد
وقضت المادة الثانية من قرار التعيين العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره بجريدة النادي ومنصاته الإعلامية.
يذكر أن الدكتور الحميري من أبرز الشخصيات الاجتماعية والرياضية بالمحافظة، وله إسهامات عديدة في إقامة وإنجاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة.
على أمل المساهمة والاستفاده من نشاطه وعلاقته وإضافة بصمات مع النادي
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