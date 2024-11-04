قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي:تابع المجلس الانتقالي الجنوبي، نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الاطراف لإعلانه.
واضاف:وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل او الانشطة الخاصة به، وسوف يوضح المجلس الانتقالي الجنوبي لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.
عاجل:المجلس الانتقالي يعلن موقفه رسميا من حدث هام في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:08 مساءً - كلمتك/خاص:
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي:تابع المجلس الانتقالي الجنوبي، نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الاطراف لإعلانه.
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي:تابع المجلس الانتقالي الجنوبي، نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الاطراف لإعلانه.
0 تعليق