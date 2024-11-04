المبعوث الأممي يتحدث عن المقاومة الوطنية - أخبار كلمتك

أفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بأن وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي التقاه في عمان، شدد على حل سياسي يستند للدستور والمرجعيات.

جاء ذلك ضمن سلسلة حوار مع الكيانات السياسية اليمنية لاستكشاف الحلول وتعزيز الالتزامات باتجاه عملية سلام شاملة.

ووفقاً لمكتب الوسيط الدولي، أكد المكتب السياسي دعمه لعملية سلام مستدامة متجذرة في الدستور اليمني والمرجعيات الأساسية بهدف التوصل إلى حلول شاملة وعادلة تلبي احتياجات جميع اليمنيين.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة وجود نهج متزامن للحلول السياسية والاقتصادية والعسكرية، وضمان أن تحدث أي تقدمات في إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار والدعم الإنساني بالتوازي، مع الاهتمام بدور المرأة في عملية السلام.

