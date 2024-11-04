فتحي بن لزرق يكشف عن مبلغ ضخم مفقود من مبلغ ٩٠٠ مليون لانشاء بوابة مطار عدن(فضيحة) - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:ين يديكم عقود مقاولات بوابة مطار عدن الدولي والتي تحصلت عليها بعد عناء شديد.

العقد الاول ابرم بمبلغ : ١٤٧ مليون ريال وهو عقد ملحق والعقد الثاني العقد الاساسي كان بمبلغ ٤٧٥ مليون اي ان الاجمالي للمبلغ ٦٢٢ مليون ريال مع بعض الكسور البسيطة ..

واضاف:ورغم اني مش فاهم كيف ملحق وعقد اساسي رغم انها نفس الأعمال..!بحسب تواصل خاص لي بالمقاول المنفذ فان هذه الاعمال تشمل حتى اجهزة الفحص اي بما معناه ان هناك مبلغ مفقود وقدره( ٢٧٨ )مليون ريال عداً ونقداً…اين ذهب هذا الفارق الضخم من مال الشعب ؟؟

واختتم:طبعا بحسب افادة المقاول علي الوالي الذي قام بسفلتة محيط الجولة فان تكلفة السفلتة هي 27148 دولار فقط اي بما معناه ولو خصمناها من المبلغ المفقود فالفارق سيظل كبير وكبير جداً..نضع هذا السؤال رغم ان حتى ٦٢٢ مليون رقم مبالغ فيه جدا جدا ..لا ادري من نناشد لمراجعة ماحدث..!ستقولون ماذا نستفيد يافتحي من كل هذه الامور طالما لا احد يحاسب أحد؟ ..ربما ، لكنني ارمي حجرا في هذه المياه لكي لايتبلد احساس الناس وسنظل نرمي ونرمي حتى تأتي الدولة ..

