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انتشار قوات عسكرية لملاحقة هؤلاء بكريتر(صورة) - أخبار كلمتك

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انتشار قوات عسكرية لملاحقة هؤلاء بكريتر(صورة) - أخبار كلمتك

انتشار قوات عسكرية لملاحقة هؤلاء بكريتر(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - كلمتك/خاص:

ا
اليوم لاحظنا في كريتر تواجد وانتشار عدد كبير من رجال الشرطة العسكرية ، والمهمة البحث عن حاملي السلاح ومن يلبسون الزي العسكري المخالف .
ما أن يرى رجل الشرطة العسكرية عسكري يسأله : بطاقتك وتتبع اي جهة) .. إذا كان الرد صحيح والبطاقة صحيحة ومجددة ، فالأمور تسير على خير .. وإذا كان هناك مخالفة من اي نوع يكون العقاب على قدر المخالفة.
شخصيا أرى أن العمل ممتاز وخاصة وان مجرب للأمر أيام مرحلة التجنيد.
نتمنى الاستمرار بهذا العمل وبشكل دوري ودائم

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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