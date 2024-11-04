انتشار قوات عسكرية لملاحقة هؤلاء بكريتر(صورة) - أخبار كلمتك

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اليوم لاحظنا في كريتر تواجد وانتشار عدد كبير من رجال الشرطة العسكرية ، والمهمة البحث عن حاملي السلاح ومن يلبسون الزي العسكري المخالف .

ما أن يرى رجل الشرطة العسكرية عسكري يسأله : بطاقتك وتتبع اي جهة) .. إذا كان الرد صحيح والبطاقة صحيحة ومجددة ، فالأمور تسير على خير .. وإذا كان هناك مخالفة من اي نوع يكون العقاب على قدر المخالفة.

شخصيا أرى أن العمل ممتاز وخاصة وان مجرب للأمر أيام مرحلة التجنيد.

نتمنى الاستمرار بهذا العمل وبشكل دوري ودائم