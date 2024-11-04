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لاول مرة موجة برد قارسة تشل الحياة بهذه المحافظات خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

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لاول مرة موجة برد قارسة تشل الحياة بهذه المحافظات خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

لاول مرة موجة برد قارسة تشل الحياة بهذه المحافظات خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - كلمتك/خاص:

حذرت الأرصاد الجوية من أن محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، مرتفعات إب، الضالع وأبين ستشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وقال الأرصاد أنه قد يوثر على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

ودعا الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض الشتوية، مثل ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، وتدفئة المنازل بشكل جيد، والحرص على تناول الأطعمة الصحية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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