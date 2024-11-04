لاول مرة موجة برد قارسة تشل الحياة بهذه المحافظات خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

حذرت الأرصاد الجوية من أن محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، مرتفعات إب، الضالع وأبين ستشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وقال الأرصاد أنه قد يوثر على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

ودعا الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض الشتوية، مثل ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، وتجنب الخروج إلا للضرورة، وتدفئة المنازل بشكل جيد، والحرص على تناول الأطعمة الصحية.

