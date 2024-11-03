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عاجل:مليشيا الحوثي تعلن التصعيد من جديد وتكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عاجل:مليشيا الحوثي تعلن التصعيد من جديد وتكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن التصعيد من جديد وتكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:19 مساءً - كلمتك: خاص


 


أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية قبل قليل بيان عسكري جاء فيه:
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: { وَكَانَ حَقًّا عَلَیۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ } صدقَ اللهُ العظيم

تؤكد المعلومات الاستخباراتية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى وذلك في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الجمهورية اليمنية على تلك السفن والشركات..

وعــــليه.. فإن القوات المسلحة اليمنية لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه وأن هذا الحصار مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير
عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء  الأول من جمادى الأولى 1446للهجرة
الموافق للـ 3 نوفمبر 2024م

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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