مليشيا الحوثي تعترف رسمياً اليوم بضربة عسكرية مرتقبة ضدها - أخبار كلمتك

علق رئيس لجنة الأسرى التابع لمليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى على التقرير الصادر عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن

وقال المرتضى في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس الليلة:

‏التقرير الصادر عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن مسيّس وعدواني بشكل مريع،

وكأنه صادر من تل أبيب، هدفه تشويه الدور الذي يقوم به اليمن في مساندة أبناء فلسطين في غزة، والضغط علي اليمن لثنيه عن إيقاف هذا العمل خصوصاً في البحرالأحمر وباب المندب

وتابع بالقول:

وهو تمهيد لشن عدوان أمريكي واسع على اليمن مساندةً لإسرائيل، وإنتقاماً لما سببه الموقف اليمني من إحراج كبير لأكبر قوة عسكرية في العالم بالإظافة الى الخسائر العسكرية والإقتصادية لأسرائيل وأمريكا ومن معهما..