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جدل عقب اعلان متبرعين بانشاء مدينة العشش للفقراء(صورة) - أخبار كلمتك

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جدل عقب اعلان متبرعين بانشاء مدينة العشش للفقراء(صورة) - أخبار كلمتك

جدل عقب اعلان متبرعين بانشاء مدينة العشش للفقراء(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:

تداول ناشطون صورة لارضية عليها سور وبداخلها عدد من العشس على انها مدينة سكنية قام بها عدد من الاشخاص من اموال المتبرعين ومخصصة للفقراء.
وقال ناشطون:لاول مرة يتم عمل مدينة من العشش وتسميتها بالسكنية وكل عشه بجوار الاخرى.
واضافوا:المشروع موله فاعلي خير لكن العتب على الذي نفذ المشروع حيث انه لاتوجد خصوصية بين الاسر التي ستسكن العشش في تهامة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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