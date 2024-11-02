جدل عقب اعلان متبرعين بانشاء مدينة العشش للفقراء(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:
تداول ناشطون صورة لارضية عليها سور وبداخلها عدد من العشس على انها مدينة سكنية قام بها عدد من الاشخاص من اموال المتبرعين ومخصصة للفقراء.
تداول ناشطون صورة لارضية عليها سور وبداخلها عدد من العشس على انها مدينة سكنية قام بها عدد من الاشخاص من اموال المتبرعين ومخصصة للفقراء.
وقال ناشطون:لاول مرة يتم عمل مدينة من العشش وتسميتها بالسكنية وكل عشه بجوار الاخرى.
واضافوا:المشروع موله فاعلي خير لكن العتب على الذي نفذ المشروع حيث انه لاتوجد خصوصية بين الاسر التي ستسكن العشش في تهامة
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