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وفاة يمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

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وفاة يمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

وفاة يمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - كلمتك/خاص:

لقي ثلاثة يمنيين مصرعهم واصيب اثنان اخرين، بحادث مروري في المملكة العربية السعودية.

وحصل الحادث في خط "السليل" بمحافظة السليل التابعة لمنطقة الرياض.

وأفادت مصادر مطلعة ان سيارة نوع "هايلوكس" انقلبت في خط السليل، مما اسفر عن وفاة ثلاثة واصابة اثنان اخرين.

وأشارت المصادر إلى ان سائق السيارة ويدعى صالح نبيل السراري، وأحمد راجح سيلان توفيا، فيما لم تتعرف عن اسم الثالث.

واختتمت ان الضحايا من ابناء مدينة عمران، وقد نقل الجرحى الى احد مشافي المملكة.

وخلال السنوات الأخيرة توفي عشرات المغتربين والمسافرين اليمنيين، في حوادث سير وعمل بعدد من المدن في المملكة العربية السعودية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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