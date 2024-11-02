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محافظ حضرموت يُدشن لوحة إشهار مشروع تجهيز كلية المجتمع بمدينة الشحر - أخبار كلمتك

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محافظ حضرموت يُدشن لوحة إشهار مشروع تجهيز كلية المجتمع بمدينة الشحر - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يُدشن لوحة إشهار مشروع تجهيز كلية المجتمع بمدينة الشحر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:06 مساءً - كلمتك/ خاص


دشن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ومعه وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لقطاع التخطيط والمشاريع ومنسق مشاريع الصندوق الكويتي الدكتور نجيب الصلوي، اليوم بالمكلا، لوحة اشهار مشروع تجهيز كلية المجتمع بمدينة الشحر ، وذلك ضمن خطتها التي ستشمل 12 كلية مجتمع موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وبموجب ذلك سيتم تجهيز كليات المجتمع بأحدث الأنظمة التعليمية التدريبية على المستوى الاقليمي والدولي.

يأتي ذلك تتويجـًا للجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد الوصابي، ومعالي نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ عبدربه المحولي. 

ويعد مشروع تأثيث وتجهيز عدد 12 كلية مجتمع في الجمهورية المموّل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
أحد المشاريع الاستراتيجيه في قطاع  التعليم الفني والتدريب المهني، حيث سيتم تزويد كلية المجتمع بالشحر بمنظومات تدريبية وتعليمية متطورة ستسهم في رفع قدراتها الاستيعابية ورفع جودة وكفاءة مخرجاتها وفقـًا للمعايير المتطورة قي مختلف المجالات التقنية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في سوق العمل الخارجي.

حضر التدشين، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح فائز العمري، وعميد كلية المجتمع الشحر الشيخ ياسر محمد باعباد، وممثل الشركة المنفذة للمشروع عبدالعالم الحريبي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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