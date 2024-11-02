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فتحي بن لزرق يوجه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يوجه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - كلمتك/ خاص

وجه الصحفي البارز فتحي بن لزرق رسالة عاجلة لرئيس الوزراء احمد بن مبارك .

وقال بن لزرق: الى بن مبارك 
نصيحة لوجه الله  ..
سفينتك تغرق فسارع لانقاذها قبل الغرق الكامل..
انت تعرف ونحن نعرف والشعب من اقصاه الى اقصاه يعرف انك احطت نفسك بأشخاص هم للفساد عنوان فسارع برميهم من ظهر السفينة قبل غرقها النهائي..
لن تنجح  بمحيط من الهوامير والفاسدين واللصوص وناهبي المال العام..
أشخاص تجاوز فسادهم حدود العقل والمنطق والمقبول…

واضاف : سارع للتخلص منهم قبل ان تغرق انت ويقفزون هم الى سفينة اخرى ..
تخلص منهم فوراً واستمع النداء الاخير والنصيحة الاخيرة ..

وتابع: كن شجاعا وستكون الناس الى جانبك …
ثمة خيارين اثنين اما سقوطك او سقوط الفاسدين هؤلاء ..

واختتم: والعاقل  من يتحرك في اللحظة المناسبة.. نصيحة لوجه الله ..

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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