فتحي بن لزرق يوجه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

وجه الصحفي البارز فتحي بن لزرق رسالة عاجلة لرئيس الوزراء احمد بن مبارك .

وقال بن لزرق: الى بن مبارك

نصيحة لوجه الله ..

سفينتك تغرق فسارع لانقاذها قبل الغرق الكامل..

انت تعرف ونحن نعرف والشعب من اقصاه الى اقصاه يعرف انك احطت نفسك بأشخاص هم للفساد عنوان فسارع برميهم من ظهر السفينة قبل غرقها النهائي..

لن تنجح بمحيط من الهوامير والفاسدين واللصوص وناهبي المال العام..

أشخاص تجاوز فسادهم حدود العقل والمنطق والمقبول…

واضاف : سارع للتخلص منهم قبل ان تغرق انت ويقفزون هم الى سفينة اخرى ..

تخلص منهم فوراً واستمع النداء الاخير والنصيحة الاخيرة ..

وتابع: كن شجاعا وستكون الناس الى جانبك …

ثمة خيارين اثنين اما سقوطك او سقوط الفاسدين هؤلاء ..

واختتم: والعاقل من يتحرك في اللحظة المناسبة.. نصيحة لوجه الله ..