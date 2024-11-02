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رئيس الوزراء يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/ خاص

كلف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.

وطالب رئيس الوزراء في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. مؤكدا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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