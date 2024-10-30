محامٍ يمني يكشف عن أسرار مروعة عن جرائم جماعة الحوثي(فضيحة مدوية) - أخبار كلمتك

صرح المحامي محمد المسوري أن الاتهامات الموجهة ضد جماعة الحوثي ليست مجرد افتراءات أو حملات دعائية، بل هي حقائق مثبتة بالأدلة القاطعة. وأشار المسوري إلى أن جرائم مثل الاغتصاب واستغلال الأطفال جنسياً في الجبهات ومعسكرات الأطفال ونشر الرذيلة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين كلها موثقة من خلال تقارير محلية وإقليمية ودولية، وأن العديد من الضحايا، بمن فيهم أطفال ونساء، تحدثوا عن تلك الجرائم بأنفسهم.

وأكد المسوري أن تاريخ الحوثيين مليء بالانتهاكات ضد الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الجماعة تسعى لتدمير الأجيال القادمة وجعلهم يعانون نفس المعاناة التي يمر بها أعضاؤها. ووجه انتقادات لمن يحاول تبييض صورة الحوثيين، معتبرًا أن من يقوم بذلك شريك في الجرائم.

كما لفت المسوري إلى أن الجرائم التي تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين تجري تحت إشراف زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، مشدداً على ضرورة محاسبة الحوثيين على هذه الجرائم وعدم التهاون مع الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين.