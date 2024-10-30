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تكليف شخصية كبيرة للاطاحة بالشيخ العيسي - أخبار كلمتك

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تكليف شخصية كبيرة للاطاحة بالشيخ العيسي - أخبار كلمتك

تكليف شخصية كبيرة للاطاحة بالشيخ العيسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 مساءً - كلمتك/خاص:

أقر نادي الشعلة الرياضي رسميا ترشيح الأستاذ هاني الصيادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البلدي القابضة قطر، لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في الانتخابات المزمع اقامتها بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العمومية القادم للاتحاد بمدينة الدوحة نوفمبر 2024.

ويعد الصيادي أحد أبرز الشخصيات الرياضية الوطنية ، والوجوه الشابة حضورا على المستوى الرياضي.

ويمتلك الصيادي الذي شغل منصب مستشار النادي لشؤون الاستثمار حضورًا رياضيًا واسعًا مع نادي برشلونة الإسباني ومجلس إدارته ، بالإضافة إلى شراكات إعلامية مع عدد من النجوم العالميين، في مقدمتهم النجم البرازيلي رونالدينيو ونجم الراليات العالمي ناصر العطية.

كل الأمنيات لمرشح النادي بالتوفيق .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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