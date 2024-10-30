تكليف شخصية كبيرة للاطاحة بالشيخ العيسي - أخبار كلمتك

أقر نادي الشعلة الرياضي رسميا ترشيح الأستاذ هاني الصيادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البلدي القابضة قطر، لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في الانتخابات المزمع اقامتها بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العمومية القادم للاتحاد بمدينة الدوحة نوفمبر 2024.

ويعد الصيادي أحد أبرز الشخصيات الرياضية الوطنية ، والوجوه الشابة حضورا على المستوى الرياضي.

ويمتلك الصيادي الذي شغل منصب مستشار النادي لشؤون الاستثمار حضورًا رياضيًا واسعًا مع نادي برشلونة الإسباني ومجلس إدارته ، بالإضافة إلى شراكات إعلامية مع عدد من النجوم العالميين، في مقدمتهم النجم البرازيلي رونالدينيو ونجم الراليات العالمي ناصر العطية.

كل الأمنيات لمرشح النادي بالتوفيق .