دافوس 2025.. كل ما تريد معرفته عن دورة العام من المنتدى الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:20 مساءً - بدأت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أمس الإثنين، بحضور عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في العالم، والمسؤولين من مختلف الدول، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي يعاني من الاقتصاد العالمي، وبحث الحلول المناسبة لها.

ويجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس الخبراء لمناقشة كيفية تمكن قادة الأعمال من تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل والضرورات طويلة الأجل أثناء تحويل صناعاتهم.

وفيما يلي، استعرض الموقع الرسمي للمنتدى في تقرير شامل أبرز ما ستشهده دورة العام، من التركيز على قطاعات التكنولوجيا التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي حاليا.

منتدى دافوس، كلمتك

الجلسات الرئيسية في دافوس 2025

بدأ التقرير، بالكشف عن أبرز جلسات اليوم الافتتاحي لمنتدى دافوس، المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا و"العصر الذكي"، والتي تستهل بجلسة بعنوان "الصناعات في العصر الذكي"، ثم جلسة بعنوان "الحصول على سلسلة توريد المركبات الكهربائية بشكل صحيح".

ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي، تنعقد بعد ذلك جلسة بعنوان "هل ننطلق نحو الترابط التكنولوجي؟"، ثم جلسة بعنوان "العملات المشفرة عند مفترق طرق"، بعد ذلك تنعقد جلسة بعنوان "إزالة الغموض عن السياسة الصناعية"، ثم جلسة بعنوان "إزالة الكربون من الصناعة كاستراتيجية للنمو"، وتختتم فعاليات اليوم الافتتاحي لدافوس بجلسة بعنوان "من الأزمة إلى الثقة في الفضاء الإلكتروني".

التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2025

ضمن التقارير والإطلاقات التي تحتاج إلى معرفتها عن المنتدى هذا العام، تقرير الأمن السيبراني الرائد الصادر عن المنتدى، الذي يجد أن المشهد السيبراني يتزايد تعقيدًا، مدفوعًا بعوامل تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتبني السريع للتكنولوجيات الناشئة، وهذا له آثار عميقة وبعيدة المدى على المنظمات والدول، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة السيبرانية.

المنتدى الاقتضادي العالمي، كلمتك

شبكة المنارات العالمية

ضمن فعاليات المنتدى يطلق تقرير جديد تحت عنوان "شبكة المنارات العالمية: تحولات في العقلية تدفع التأثير في التحول الرقمي"، وتعترف شبكة المنارات العالمية (GLN) من خلال هذا التقرير، بالشركات التي حققت تأثيرا استثنائيا على الإنتاجية والاستدامة، بفضل التحول الرقمي.

يتناول هذا التقرير الدروس الرائدة التي تعلمتها أحدث 36 منارة انضمت إلى الشبكة، بدءًا من معالجة "ركود التوسع" الرقمي إلى الاستثمار في القوى العاملة في الخطوط الأمامية.

بناء شبكة صحية عالمية من خلال التعاون في مجال البيانات

يقدم هذا التقرير الذي يطرح ضمن فعاليات المنتدى، رؤية لاقتصاد شبكة بيانات صحية عالمية، ويقدم نهجًا تحويليًا لمعالجة تحديات الرعاية الصحية من خلال التعاون والابتكار، ويستكشف التقرير العوامل الحاسمة التي تمكن التعاون في مجال البيانات الصحية وقصص النجاح والاستراتيجيات اللازمة لإنشاء حلول مؤثرة وقابلة للتطوير في مجال الرعاية الصحية.

التأثير العام العالمي للتكنولوجيا الحكومية

يشهد المنتدى أيضًا، طرح تقارير ومقالات، تحت عنوان "سؤال بقيمة 10 تريليون دولار: هل تستطيع الحكومات مواكبة العصر الذكي؟، ويقول الموقع الرسمي للمنتدى، إنه بحلول عام 2034، من المتوقع أن تطلق التكنولوجيا الحكومية 9.8 تريليون دولار من القيمة العامة على مستوى العالم، مما يؤدي إلى تحويل طريقة عمل الحكومات وتواصلها مع الناس.

ومع مواجهة الحكومات لمطالب متزايدة بالكفاءة والشفافية والاستدامة، تقدم تكنولوجيا الحكومة حلولًا تبسط العمليات وتقلل التكاليف وتعيد بناء الثقة العامة، ويؤكد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، حيث يجب على الحكومات تبني الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ما الذي يجب أن تعرفه عن "الصناعات في العصر الذكي"

من جائحة كوفيد-19 إلى تغير المناخ والتأثيرات المترتبة عليها، شهدت السنوات القليلة الماضية اضطرابات مستمرة تقريبًا للصناعات وسلاسل التوريد، ويخلق الاضطراب تحديات ولكنه يبشر أيضًا بفرص من حيث الإنتاجية والنمو والاستدامة الأوسع لأولئك الذين يمكنهم التحول بسرعة من الاستثمار المبكر إلى التطبيق العملي.

التحول ضروري لشركات التصنيع، ولكن أيضًا للقطاعات الأخرى، التي لا تريد فقط تحمل الاضطراب ولكن أيضًا الازدهار في هذه البيئة المضطربة على المدى الطويل.

تظهر الأبحاث أن التحول الرقمي يمكن أن يصبح حافزًا للاستدامة والابتكار المفتوح، يحتاج القادة إلى مجموعة أدوات قيادية جديدة وحديثة لتسخير الفرص التي تقدمها هذه التحولات، وهو ما سيناقشه المنتدى هذا العام.

وخلال المنتدى سيعمل تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي (AIGA)، من خلال مسار تحول الصناعات، على جمع القادة العالميين لوضع أفضل الممارسات لتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية والابتكارات الطموحة التي يمكن أن تحول النظم البيئية الصناعية وتقدم فوائد مجتمعية طويلة الأجل.

وفي حين تقدم التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والأتمتة وغيرها من المجالات العديد من الفرص، فإن التقنيات الجديدة تعمل أيضًا على زيادة الطلب على الطاقة.

وبحلول عام 2026، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات وحدها إلى 1000 تيراواط في الساعة، وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك الطاقة في اليابان، لذا فإن تشغيل العصر الذكي سيكون مهمة ضخمة وسيكون له تأثير عميق على الطلب والعرض العالمي للكهرباء.

ويأتي ذلك مع آثار أوسع على الصناعات وأهدافها لإزالة الكربون والصافي الصفري، مع التقنيات المتقدمة بسرعة تلتهم الطاقة بمعدلات أعلى بكثير من تلك التي نراها اليوم.

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