رئيس البورصة: جار دراسة إطلاق مؤشر استدامة الشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:31 مساءً - قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه جار دراسة إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر استدامة الشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة،وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي..



وكشف رئيس البورصة المصرية، خلال فعاليات مؤتمر حصاد البورصة لعام 2024،عن أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع إلى 2.17 تريليون جنيه مع نهاية العام 2024 بزيادة قدرها 450 مليار جنيه مقارنة بأول العام، وبلغت 14.3 تريليون جنيه لإجمالي قيم التداول على جميع الأوراق المالية، مضيفا أن العائد السنوي على مؤشر EGX 30 ارتفع بنسبة 19.47%..

وأضافت أنه شهد راس المال السوقي خلال عام 2024 ارتفاعا كبيرا لينهي العام عند 2.17 تريليون جنيه بنسبة زيادة 26.2% عن عام 2023 ما يمثل نسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.



وسجلت قيم التداول على الأوراق المالية في السوق قيم جديدة خلال عام 2014 والتى جاء على خلفية بدء التداول على أذون الخزانة، والتى سجلت 14.3 تريليون جنيه، وكذا ارتفاع تداولات الأسهم المقيدة بنسبة 64.9% لتصل إلى 1.09 تريليون جنيه.



وتابع أن إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) 1 تريليون جنيه خلال عام 2024 بزيادة قدرها 65% عن العام السابق.

وشهد عام 2024 زيادة كبيرة في متوسطات التداول اليومية بشكل شهري مقارنة بعامي 2022 و2023 ,حيث سجل شهر فبراير 2024 أعلى متوسط يومي لقيم تداول الأسهم المقيدة، والذي بلغ نحو 6.3 مليار جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.