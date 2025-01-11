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أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:11 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة فى تعاملات اليوم السبت فى أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 326 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 301 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 292 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 250 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2336 درهما.

أسعار الذهب عند اعلى مستوى 


عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس الماضى لتصل إلى أعلى مستوى في قرابة أربعة أسابيع، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تضرر سوق العمل في الولايات المتحدة من التشديد النقدي.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.7% أو 18.4 دولار عند 2690.80 دولار للأوقية، بعدما لامست 2696.80 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر (2716.4 دولار).

 

أسعار الذهب فى ختام الأسبوع

 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات أمس الجمعة وسط حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مما عزز الطلب على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الرئيسي لتقييم مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية ويُتوقع أن تكون الوظائف قد زادت بمقدار 164,000 وظيفة في ديسمبر، بعد قفزة قدرها 227,000 وظيفة في نوفمبر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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