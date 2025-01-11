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اليورو بـ52.17 جنيه، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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اليورو بـ52.17 جنيه، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليورو بـ52.17 جنيه، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:45 صباحاً - أسعار العملات، شهدت  أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي  بحركة التعاملات اليوم السبت 11  يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات. 

اسعار العملات
اسعار العملات

 

أسعار العملات

 وتقدم "كلمتك"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

 

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصرى 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل نحو 52.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

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اليورو، كلمتك 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 62.04  جنيهًا للشراء، و62.23  جنيهًا للبيع.

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الجنيه الاسترليني، كلمتك 
سعر الجنيه الاسترليني 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.73 جنيهًا للشراء، و164.25 جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، كلمتك 
سعر الدينار الكويتي

 

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.74 جنيهًا للشراء، و13.78 جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.88  جنيهات للشراء، و6.90 جنيهات للبيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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