كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

الردة تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الردة تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الردة تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:25 مساءً - أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار طن الردة نحو 1300 جنيه في يومين

وارتفع سعر طن الردة اليوم نحو 600 جنيه، لتستمر موجة ارتفاعات أسعار الردة لليوم الثاني على التوالي؛ التي شهدت ارتفاعات خلال تعاملات أمس بنحو 700 جنيه؛ أي سجلت أسعار طن الردة ارتفاعًا يقدر بـ 1300 جنيه خلال يومين فقط.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13100 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13100 جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12600 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13700 جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1346 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 600 جنيه إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن اسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15350 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18700 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19700 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19700 جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 11600 جنيه، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12500 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن  أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق