البورصة المصرية توقع بروتوكولا للتعاون مع جامعة النيل لتعزيز الثقافة المالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - وقعت البورصة المصرية بروتوكولا للتعاون مع جامعة النيل في إطار تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي المحيط بها.

قام بتوقيع البروتوكول من البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة، ومن جامعة النيل الدكتور وائل عقل رئيس الجامعة، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من ممثلي الإدارة العليا بالبورصة المصرية.

وقد أعرب أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة النيل كونها واحدة من الجامعات التكنولوجية الرائدة في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وتخصصاتها داخل جميع كلياتها الحالية والجديدة تعتمد على التكنولوجيا وتقديم تعليم متميز يتواكب مع متغيرات السوق واحتياجاته.

تنمية الوعي الاستثماري

وأشار الشيخ إلى رؤية البورصة المصرية وفلسفتها –وبالذات خلال العامين الماضيين- بالتوجه إلى الجامعات المصرية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية لتنمية الوعي الاستثماري بشكل عام لدى طلاب الجامعات والوعي بأسواق المال بشكل خاص، معلنًا عن ترحيبه ببحث تقديم برامج مشتركة بين البورصة المصرية وجامعة النيل تتمثل في مقرر عام يتم تدريسه لجميع طلاب الجامعة يتضمن مبادئ وأساسيات الاستثمار اللازمة لتكوين وتشكيل الثقافة المالية لكافة الخريجين، بالإضافة إلى برامج متخصصة في أسواق المال وإدارة المخاطر والاقتصاد والمؤسسات المالية.

تعظيم دور البورصة المصرية كمنصة للتمويل

وأكد على استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تهدف إلى تعظيم دور البورصة المصرية كمنصة للتمويل بالنسبة إلى الشركات التي تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية وكذلك كمنصة لحشد المدخرات وجذب الاستثمارات، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، كما تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التي تلبي متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال وتتواكب مع التطور السريع في الأدوات المالية المبتكرة، مع تعزيز جودة الإفصاحات والرقابة الرشيدة لزيادة كفاءة وشفافية وعمق السوق، والسعي لتوفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية بما يعمل على تعزيز معدلات تداول المستثمرين مصريين وغير مصريين وذلك سعيًا لاستمرارية ريادة البورصة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. وأضاف الشيخ: من المهم نشر الوعي بين الجميع – وبخاصة الشباب- بأن الاستثمار الناجح يتطلب التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي.

ومن جانبه رحب الدكتور وائل عقل - رئيس جامعة النيل، بالتعاون والشراكة مع البورصة المصرية كونها تمثل سوق الأوراق المالية الرسمية في مصر، والجهة المنوط بها نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة خاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.

وأكد الدكتور وائل عقل، على أن تعاون الجامعة مع البورصة المصرية يعد تعاونا استراتيجيا من شأنه مساعدة الجامعة في تنمية التعليم ومجالات الدراسات والبحث العلمي خاصة وأن بنود الاتفاق بين الجامعة والبورصة ستحقق فكرة دعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الكوادر الأكاديمية، وتعزيز الثقافة المالية بين طلاب الجامعة وتحسين قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم واتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأنها، ومعرفة كل ما يخص البورصة المصرية وتداول الأسهم وقطاعاتها المتنوعة، معلنا عن تصميم الجامعة خلال الفترة المقبلة عدد من البرامج المتخصصة التي تمثل إضافة حقيقية في الأسواق المالية الجديدة وتدعم فكر التكنولوجيا المالية.

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