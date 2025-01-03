قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

ما سر ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق؟ شعبة القصابين تجيب - أخبار كلمتك

ما سر ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق؟ شعبة القصابين تجيب - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:40 مساءً - حدد مسئولو البنك الزراعي 14 ألف جنيه قيمه السلفة المقدمة للفلاحين عن كل فدان يتم استخدام نظام الري بالغمر فيه.

وأوضح البنك الزراعي أنه لا يوجد قرض بضمان الأرض الزراعية ولكن يوجد سلفة زراعة لمساعدة المواطنين على زراعة الارض يعتمد على نوع المحصول ونوع نظام الري ويتم تسديد المبلغ والعائد بعد جمع المحصول مباشرة.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مواعيد تقديم سلفة الطماطم للفلاحين من خلال البنك.

وأكد البنك الزراعي أن سلفة الطماطم متاحة على مدار العام دون التقيد بوقت محدد لها أو تقديمها خلال شهور محددة بل إنها متاحة على مدار 12 شهرًا.

ويقدم البنك الزراعي المصري خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة، حيث تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح على تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

مشروع تجفيف الطماطم 

ومن جانب آخر، أعلنت إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، طرح مشروع تجفيف الطماطم بالشمس، على أن يتم التمويل عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%. 

وأكد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له، أن المشروع يأتي في إطار توفير فرص عمل جديدة للشباب وفتح آفاق جديدة واستغلال للمقومات الطبيعية بالمحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الخارجة، الدعوة للراغبين التوجه لمكتب مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة. 

تجفيف الطماطم بالشمس 

مساحات كبيرة عليها قطع الطماطم مُتراصة بجانب بعضها في منظر مبهج تحت أشعة الشمس وتجفيفها، وهذا ما يُسمى بالمناشر، حيث تتم عملية تجفيف محصول الطماطم قبل تقطيعه وغسله ليتم فيما بعد تصديره مجفف لعدة دول أجنبية أبرزها ألمانيا وإيطاليا والبرازيل والإمارات العربية. 

وتتم عملية التجفيف مع أصناف وأنواع معينة من الطماطم تتسم بالقوة والصلابة وبألوان معينة، كما تتميز بإنتاجية مرتفعة لرفع المكسب النهائي فيما بعد، وتتم عملية غسل الطماطم ومن ثم تقطيعها وإزالة الأجزاء غير السوية، ومن ثم تجفيفها بشكل طولي من المنتصف ثم تمليحها بملح مخصص لها وليس ملح الطعام. 

 هذا فيما تتميز محافظة الوادي الجديد، بشمس قوية في فصل الشتاء تكون فرصة يتم استغلالها لتجفيف الطماطم بشكل قوي خلال أيام قد تصل لـ 10 أو 11 يومًا، كما أن كميات الموسم الشتوي النهائية تكون أفضل من فصل الصيف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق