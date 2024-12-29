الاستثمار: الانتهاء من إعداد تقارير الرأي الفني في 1188 قضية ملكية فكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية خلال 2024، وفيما يتعلق بإبداء الرأي الفني في قضايا ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال إلى الجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة وإبداء الرأي الفني فيها، انتهى الجهاز من إعداد تقارير الرأي الفني في (1188 قضية) بإجمالي عدد أحراز مضبوطة على ذمتها (1230) حرز، كما تم الانتهاء من اعداد (35) تقرير خبرة في الطعون المحالة من محاكم مجلس الدولة (الإدارية العليا – القضاء الإداري) تمهيدًا للفصل فيها قضائيًّا.

وأوضح مشاركة الجهاز في بحث ودراسة المؤشرات الخاصة بقياس منظومة الملكية الفكرية على الصعيد الدولي والإقليمي والنوعي واقتراح السياسات والخطوات الكفيلة بتحسين ترتيب مصر فيها، وكذلك المشاركة في دراسات تقييم حقوق الملكية الفكرية وتحديد المقابل المادي لنقل التكنولوجيا في بعض المشروعات القومية.

وأشار الخطيب إلى بحث ودراسة الجهاز النتائج الرئيسية والإحصاءات بتقرير الاستخلاصات الذى أعدته وزارة الخارجية بشأن ما ورد بمؤشر الابتكار العالمي نسخة 2024 الذى أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” الويبو ” في 29 /9 /2024.

وقام الجهاز بإعداد دراسة بشأن اقتراح إدراج مقرر دراسي عام عن جوانب الملكية الفكرية والنظام القانوني الحاكم لها (دوليا ووطنيا) ضمن المقررات الدراسية للكليات التكنولوجية بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع مركز تحديث الصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية بشأن حفظ حقوق العلامة التجارية “بكل فخر – صنع في مصر“ المسجلة كعلامة رقابة وجودة، لمنع غير المرخص لهم باستخدام العلامة التجارية لتمييز منتجاتهم دون اذن أو ترخيص من الجهة المالكة.

كما قام الجهاز التنسيق مع الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديث قاعدة بيانات الجهاز فيما يتعلق بالعلامات التجارية موضوع الفحص في قضايا ومنازعات الملكية الفكرية المحالة للجهاز لإبداء الرأي الفني حيالها.

ونوه الخطيب بالمساهمة في تحديد ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروعات والانشطة والفعاليات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لإدراجها بالخطط التنفيذية للأهداف ومشروعات الاستراتيجية ووضع الآليات المناسبة لتوحيد جهود تنفيذها على المستوى الوطني ومتابعتها من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وواصل الجهاز التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والأمانة التنسيقية للعلاقات المصرية الامريكية بشأن المستجدات التي طرأت على الجهود المصرية المبذولة من الجهات ذات الصلة في مجال حماية ورعاية الملكية الفكرية.

وساهم في نشر وتأصيل ثقافة الملكية الفكرية ودمجها في النسيج الثقافي المصري من خلال المشاركة في العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل في سبيل انفاذ الهدف الاستراتيجي الرابع الذى ترمى إليه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والخاص بتوعية المجتمع المصري بأهمية حقوق الملكية الفكرية وإذكاء احترامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.