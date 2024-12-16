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المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

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المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - نظم الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الأحد، ورشة عمل متميزة بالتعاون مع شركة "إيجي إنشورتك"، الشركة الرائدة والمتخصصة في تكنولوجيا التأمين، وجاءت هذه الورشة تحت عنوان: التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني.

حاضر الورشة المهندس أحمد عيسى –رئيس مجلس إدارة شركة "إيجي إنشورتك"، والذي قدم رؤى متعمقة حول أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين وكيفية تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الهامة التي سلطت الضوء على كيفية تطبيق أنظمة متقدمة تساعد في ميكنة الإجراءات والعمليات التأمينية، بما يشمل إصدار الوثائق ومعالجة التعويضات. 

كما هدفت إلى تعزيز قدرات شركات التأمين في تحسين خدماتها الرقمية لتلبية تطلعات العملاء بشكل سريع وفعّال، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لمتطلبات حوكمة الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة في المنظومة.

أبرز محاور ورشة العمل:

1- ميكنة العمليات التأمينية

عرض أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تسرّع عمليات إصدار الوثائق التأمينية ومعالجة المطالبات.

تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية.

2- تعزيز الأمن السيبراني

تقديم حلول مبتكرة لحماية بيانات العملاء والشركات من التهديدات السيبرانية.

تطبيق سياسات حوكمة تتماشى مع المعايير الدولية.

3- تحسين تجربة العملاء

تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات رقمية متطورة وسريعة تعزز من رضا العملاء وثقتهم.

تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مخصصة لكل عميل.

شراكة استراتيجية لدفع الصناعة نحو المستقبل.

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4- تقديم حلول مبتكرة للمعاينة عن بُعد للسيارات

توفير تقنيات وخدمات حديثة تُمكّن من تقييم حالة السيارات عن بُعد بدقة وكفاءة، مما يختصر الوقت ويقلل من التكاليف.

5- تصنيف وتقييم ورش ومراكز الإصلاح

وضع معايير محددة لتصنيف ورش ومراكز الإصلاح، مع تقييمها بناءً على جودة الخدمة، الكفاءة، والتزامها بالمعايير المهنية.

6- إصدار الوثائق إلكترونيًا

تطوير نظام رقمي متكامل لإصدار الوثائق إلكترونيًا بسهولة وأمان، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الورق، تسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم.

7- خدمة توصيل الوثائق بالتعاون مع البريد المصري

توفير خدمة متكاملة لتوصيل الوثائق إلى العملاء بسهولة وسرعة، مع ضمان أعلى معايير الدقة والأمان، لتوفير الوقت والجهد وتعزيز رضا العملاء

8- خدمات EKYC اعرف عميلك إلكترونيًا

تقديم حلول رقمية متطورة للتحقق الإلكتروني من هوية العملاء (EKYC)، مما يتيح عمليات تسجيل آمنة وسريعة عن بُعد. تعتمد هذه الخدمة على أحدث التقنيات مثل التعرف على الوجه، التحقق من المستندات الرسمية، وربط البيانات مع قواعد المعلومات لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وتقليل مخاطر الاحتيال.

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وانضم الي الورشة مما يزيد على 80 من ممثلي شركات التأمين، وشملت الجلسة حوارات تفاعلية، مما أتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953 وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

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وجدير بالذكر تتصدر شركة إيجي إنشورتيك مشهد التحول الرقمي لقطاع التأمين في مصر، مستفيدة من خبرتها الإقليمية وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعمل الشركة على تمكين القطاع من خلال تقديم حلول رقمية شاملة ومتكاملة تبدأ من الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، مرورًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاينات الإلكترونية والمعاينات عن بُعد، وصولًا إلى رقمنة المطالبات التأمينية وتطوير عمليات التسويات بشكل يربط جميع الأطراف المعنية في منظومة موحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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