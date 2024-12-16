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أهم 5 سلع استوردتها مصر من الأردن خلال 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

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أهم 5 سلع استوردتها مصر من الأردن خلال 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

أهم 5 سلع استوردتها مصر من الأردن خلال 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف. 

خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. 

 وفي إطار مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن في مختلف المجالات، ومتابعة الزيارات والأنشطة الرسمية  الرئيس، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقرير  يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن  وتتضمن المؤشرات التالية: 

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 

 كشفت بيانات   الإحصاء اليوم الاثنين عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمــة الصادرات المصرية للأردن 

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 617 مليـون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

قيمة الواردات المصرية من الأردن

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 306 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

أهم المجموعات  السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 
1. أسمدة بقيمة 94 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 26 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 11 مليون دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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