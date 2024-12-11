تراجع أعداد تراخيص "الملاكي زيرو" بوحدات المرور خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:20 صباحاً - تراخيص السيارات.. استعرضت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، إجمالي السيارات المرخصة خلال شهر نوفمبر الماضي، وشملت السيارات الملاكي الزيرو الجديدة الحاصلة على وثائق تأمين إجبارية ومرخصة في المرور.

إجمالي ترخيص قرابة 13 ألف سيارة ملاكي جديدة في نوفمبر

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، فقد بلغ إجمالي عدد السيارات الملاكي الزيرو المرخصة داخل السوق المصري 12.894 ألف سيارة، والتي شهدت تراجع عن الشهر الأسبق أكتوبر الماضي الذي شهد ترخيص 13.298 ألف سيارة.

إجمالي مبيعات الملاكي وفق موديل السنة بمصر

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، ترتيب مبيعات الملاكي وفق موديل السنة كالتالي:

تم تراخيص ما يقرب من 7072 ألف سيارة من موديلات 2025.

تم ترخيص ما يقرب من 4463 ألف سيارة من موديلات 2024.

وفيما يخص موديلات 2023 تم ترخيص 820 سيارة.

وفيما يخص موديلات 2022 تم ترخيص 457 سيارة.

أما عن موديلات موديلات 2021 فتم ترخيص 193 سيارة.

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