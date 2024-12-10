أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 04:00 م 12/10/2024 4:00:16 PM

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضروات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

«كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

اسعار الخضار

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 15 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الخضار

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 31 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الثلاثاء؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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