كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة قطر (فيديو) - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة قطر (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هدية عظيمة للشعب المصري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هدية عظيمة للشعب المصري - أخبار كلمتك

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

محمد هاني رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار - أخبار كلمتك

محمد هاني رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار - أخبار كلمتك

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا - أخبار كلمتك

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا - أخبار كلمتك

بدء محاكمة نتنياهو في اتهامات فساد، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

بدء محاكمة نتنياهو في اتهامات فساد، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 04:00 م 12/10/2024 4:00:16 PM

اسعار الخضراوات في
اسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضروات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعاغر الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 15 جنيها.

 

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من  9 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 31 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الثلاثاء؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

40.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق