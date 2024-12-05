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خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال، أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 12 مليار دولار، وواردات 15 مليار دولار في عام 2023.

 

تحقيق التوازن مع القوى العالمية

وأشار غنيم خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف القوى العالمية، سواء مع الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية أو مع دول أوروبا الغربية ودول "البريكس". وأكد أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

 

البنية التحتية لمصر

وأوضح غنيم أن مصر تتمتع بخصائص تنافسية تم العمل على تطويرها خلال العقد الماضي، حيث أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها قادرة على استيعاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

المناطق اللوجستية 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المناطق اللوجستية في مصر تُعد بوابات استراتيجية للتصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، مشيرًا إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تضم 6 موانئ، بالإضافة إلى ميناء الطور في جنوب سيناء، وميناء العريش في شمال سيناء الذي يحتوي على أربع مناطق صناعية. وأكد أن هذه المجالات تُعد فرصًا واعدة للاستثمار نظرًا للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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