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4 خطوات لاستبدال بطاقة الائتمان في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

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4 خطوات لاستبدال بطاقة الائتمان في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

4 خطوات لاستبدال بطاقة الائتمان في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:49 صباحاً - يبحث العديد من العملاء عن طريقة استخراج بدل فاقد من بطاقة الائتمان ببنك التجاري الدولي CIB.

وفي الإطار ذاته حدد بنك التجاري الدولي CIB عدة خطوات لاستبدال بطاقة الائتمان وهي كالتالي: 
 الضغط على طلبات. 
 الضغط على استبدال بطاقة الخصم المباشر أو الائتمان.
 اختيار نوع البطاقة سبب الاستبدال.
 كما يرجى مراجعة عنوان المراسلات حتى يتم تسليم البطاقة بصورة سليمة.

يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونيـة اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

 

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع الإلكترونية.

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.


4- العمليات التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ سوف تتطلب من عميل CIB إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5-  يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

 

6- يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

يوفر البنك التجاري الدولي. CIB مجموعة من خدمات القيمة المضافة لزيادة مبيعات العملاء وزيادة الإقبال على محلاتهم التجارية.

 

التقسيط

وهذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية تقسيط مشترياتهم من التاجر بما سيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على المتجر، وزيادة مبيعاته وأرباح صاحبه من عملاء البنك.

 

التحويل الديناميكي للعملة

تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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