سفير بلجيكا يزور غرفة القاهرة لبحث سبل تعاون تجاري واستثماري جديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - بدأت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، مباحثات جديدة مع سفارة بلجيكا لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

واستقبل أيمن العشري اليوم الخميس بارت دي جروف، سفير مملكة بلجيكا في مصر، وهاجر مجدي، الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة بلجيكا، في حضور شريف يحيى نائب رئيس الغرفة، واللواء إسماعيل جابر عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد شيرين رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة، وجلال الغُر نائب رئيس اللجنة.

تبادل الآراء حول سبل زيادة العلاقات الاقتصادية

وتناولت المباحثات تبادل الآراء حول سبل زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا في كافة المجالات خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الفرص التجارية والاستثمارية بالسوق المصرية.

كما تناولت المباحثات التنسيق بين السفارة والغرفة لتحديد القطاعات التي يمكن زيادة التعاون من خلالها علي الصعيدين التجاري والاستثماري، وإن التعاون في المرحلة القادمة يجب أن يكون ثلاثي (السفارة البلجيكية في القاهرة وسفارة مصر في بلجيكا وغرفة القاهرة التجارية).

مصر تعتبر بوابة مهمة لدخول أسواق خارجية

وقال أيمن العشري: إن مصر تعتبر بوابة مهمة لدخول أسواق خارجية، وهو ما يُشجع علي الاستثمار بها في مختلف المجالات في ظل تشجيع ودعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر.



وأشار "العشري" إلى التسهيلات الكبيرة وغير المسبوقة التي تتم حاليا في الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمار السوق المصري ودعم التجارة البينية مع مختلف الدول، وهو ما أصبح بشكل سريع واضح وملحوظ في الفترة الأخيرة، وهناك دور كبير ومهم تقوم به الحكومة المصرية في هذا الشأن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس غرفة القاهرة علي أهمية التعاون بين الجانبين في التصنيع في المجالات المختلفة، والتركيز عليه في ظل مبادرة توطين الصناعة المصرية التي تنال اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية المصرية للتوسع في الصناعات بكافة أنواعها.

التواصل مع مجتمع الأعمال البلجيكي موجود بالفعل وبقوة

واختتم "العشري": إن التواصل مع مجتمع الأعمال البلجيكي موجود بالفعل وبقوة، وما علينا إلا دعمه وزيادته وتحديد القطاعات التي تزيد من هذا التواصل والتعاون الاقتصادي، وإن غرفة القاهرة توفر كافة البيانات والمعلومات عن السوق المصري وما يتوفر به من فرص استثمارية وتجارية يمكن الاستفادة منها.



من جانبه، أكد السفير البلجيكي أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، والتنسيق لذلك خلال الفترة القادمة من خلال غرفة القاهرة والغرف التجارية في بلجيكا عن طريق السفارة.

وأشار السفير إلى أهمية التعاون بين السفارة البلجيكية وغرفة القاهرة لعقد لقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين؛ لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية البلجيكية في المرحلة القادمة.

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