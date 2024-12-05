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التمثيل التجاري: مصر تحرص على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية - أخبار كلمتك

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التمثيل التجاري: مصر تحرص على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية - أخبار كلمتك

التمثيل التجاري: مصر تحرص على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - أكد الوزير مفوض تجارى فاضل يعقوب مدير ادارة الشئون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، الى جانب المساهمة فى تحقيق التنمية المنشودة لدول القارة السمراء.

الاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الاقتصادية الأفريقية

 ولفت في هذا الإطار إلى أن مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع كافة التكتلات الاقتصادية الأفريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA،  والتى تضم 54 دولة، وكذا اتفاقية التكتلات الثلاث والتى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، فضلًا عن اتفاقية تجمع الكوميسا والتى تضم 21 دولة أفريقية. 

 وأشار إلى أن مصر انضمت أيضًا إلى مبادرة التجارة الموجهة والتي تضم 10 دول أفريقية، حيث تتيح تبادل السلع بشكل حر، وتعد بداية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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جاء ذلك خلال مشاركته  فى جلسة نقاشية تحت عنوان جلسة بعنوان " التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات " بحضور  كل من الوزير مفوض تجارى  فاضل يعقوب مدير إدارة الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، والمهندس. أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وأسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ( افريكسيم بنك )، أدارت الجلسة لمياء المليجي، مستشار تطوير الأعمال بمشروع الابتكار الزراعي- الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ويأتي هذا على هامش فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا ".

 

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تعزيز التواجد المصرى فى القارة السمراء

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز التواجد المصرى فى القارة السمراء من خلال عدد من المحاور، أهمها زيادة معدلات الصادرات المصرية من حيث الكمية والقيمة، والسعي لفتح أسواق أفريقية جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن زيادة تواجد الشركات المصرية للاستثمار داخل الدول الأفريقية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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