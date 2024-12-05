التصديرى للصناعات الغذائية: أهمية التوسع في تصدير المنتجات المصرية للسوق الأفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على أهمية التوسع فى تصدير المنتجات المصرية للسوق الأفريقي وأيضا للعديد من الأسواق الخارجية، والتى تتيح فرصًا واعدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، لافتًا إلى أن أكثر من 70% من إنتاج شركته موجه للتصدير.

"التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات"

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة نقاشية تحت عنوان جلسة بعنوان "التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات"، بحضور كل من الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة الشئون الأفريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، والمهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وأسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، أدارت الجلسة لمياء المليجي، مستشار تطوير الأعمال بمشروع الابتكار الزراعي- الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

ويأتى هذا على هامش فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" الذى تختتم فعالياته مساء اليوم الخميس.

المزايا التنافسية داخل السوق الأفريقى

وقال المهندس أحمد السباعي: إن المنتج الغذائى المصرى يمتلك العديد من المزايا التنافسية داخل السوق الأفريقى، مشيرا إلى أن المنتج الغذائى المصرى يمتلك العديد من المزايا التنافسية داخل السوق الأفريقي، أولها توافر مدخلات العديد من المنتجات الغذائية محليا، وكذا التوافق مع معايير الجودة الدولية، بالإضافة إلى السعر التنافسي.

وأكد أن معرض "فوود أفريكا" يمثل فرصة متميزة لتعميق الصناعات الغذائية، والمساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

فرصة متميزة للشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية

وأشار المهندس أحمد السباعي إلى حرصه على المشاركة في معرض فوود أفريكا، الذي يُعتبر فرصة متميزة للشركات الراغبة في التوسع إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

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