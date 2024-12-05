البنك الأفريقي للاستيراد: الجزائر تستضيف النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية سبتمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - أكد أسامة زناخري، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، أن البنك منذ إنشائه حريص على القيام بدوره الرئيسى فى تحقيق التنمية لكافة بلدان القارة الإفريقية، من خلال إتاحة العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء.

"التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات"

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة نقاشية تحت عنوان جلسة بعنوان "التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات"، بحضور كل من الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة الشئون الأفريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، والمهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وأسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).

أدارت الجلسة لمياء المليجي، مستشار تطوير الأعمال بمشروع الابتكار الزراعي- الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

ويأتى هذا على هامش فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" الذى تختتم فعالياته مساء اليوم الخميس.



وأشار أسامة زناخري إلى أن البنك ينظم معرض التجارة البينية الأفريقية والذى يقام كل عامين، واستضافت مصر النسخة الأولى والثالثة لهذا المعرض، ومن المقرر أن تستضيف دولة الجزائر النسخة الرابعة للمعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.

اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

ويذكر أن مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع كافة التكتلات الاقتصادية الأفريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والتى تضم 54 دولة، وكذا اتفاقية التكتلات الثلاث والتى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا، فضلا عن اتفاقية تجمع الكوميسا والتى تضم 21 دولة أفريقية، كما انضمت مصر أيضا إلى مبادرة التجارة الموجهة والتى تضم 10 دول أفريقية، حيث تتيح تبادل السلع بشكل حر، وتعد بداية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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