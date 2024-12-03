السردين بـ 90 جنيها في سوق العبور، أسعار الأسماك اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:31 صباحاً - أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر كيلو السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 73 إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيها للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 190 إلى 290 جنيهًا. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 630 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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