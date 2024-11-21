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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - الخميس 21/نوفمبر/2024 - 04:59 م 11/21/2024 4:59:09 PM

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور، كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور، كلمتك
  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور، كلمتك

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو جوافة من 9 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 30 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو العويس من 25 إلى 31 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 25 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 70 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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