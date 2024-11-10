الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - التضخم فى أكتوبر ، كشف التقرير الشهري الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (240.0) نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024.

ارتفاع أسعار اللحوم والاسماك والالبان

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).

انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات

واشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%)....

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.3%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (38.5%) لنفس الشهر من العام السابق.

أولًا: التغير الشهرى: شهــر أكتوبر 2024 مقارنة بشهـر سبتمبر 2024):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.4%) وتأتي التغييرات نتيجة:



ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).



3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.7%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (7.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).



8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%).



9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%).



10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%).



11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.8%).



ثانيًا: التغير السنوي: شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023:



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (26.9%) وتأتي التغييرات نتيجة:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (36.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (28.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.2%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (35.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.1%).



3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (24.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (31.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (29.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.1%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (44.9%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (22.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.5%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.1%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (32.0%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).



9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (35.1%).



10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).



11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.7%).



12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (32.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).

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