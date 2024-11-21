زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:11 مساءً -  يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

وترصد "كلمتك" أسعار النحاس اليوم الخميس، وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الخميس 

وسجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن  قيمة 3.630 ألف دولار.

 أدنى وأعلى سعر خام للنحاس 
أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6270 ألف دولار للطن.
أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 3.6500 ألف دولار للطن.
سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 472000 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 488000 جنيه.
يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر)  بين 240 إلى 280 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة قيمة 160 ألف جنيه.

03d9ee22ba.jpg

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومدة تنفيذها

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

 

 الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور، وهي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًّا بحلول عام 2030. 

 

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

 

مدة تنفيذ  الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

0e6e96f649.jpg

أسس ارتكزت عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على التالي:

1- احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.

2- حجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية.

3- القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا.

4- عدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

5- المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي.

 

6- عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج.

7-  عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها.

8- تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

9- التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.

3e71e5bb10.jpg

 الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة 

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق