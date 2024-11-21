البيتكوين تواصل الصعود وتقترب من 100 ألف دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - سعر البيتكوين اليوم ، اقترب سعر عملة البيتكوين الرقمية أكثر من حاجز الـ 100 ألف دولار، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلا للعملات المشفرة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ازدهار القطاع، وتجاوز سعر البيتكوين 98 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الأوروبية.

40 % زيادة فى سعر العملة الرقمية المشفرة

وزاد سعر بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفع بنحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب، وانتخاب مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

عاصمة العملات المشفرة في الكوكب

وعبر ترامب عن دعمه للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في الكوكب" وتكوين مخزون وطني من بيتكوين.

وتدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات، وكان هناك ظهور قوي هذا الأسبوع للتداولات على صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء على البيع.

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