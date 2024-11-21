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البيتكوين تواصل الصعود وتقترب من 100 ألف دولار - أخبار كلمتك

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البيتكوين تواصل الصعود وتقترب من 100 ألف دولار - أخبار كلمتك

البيتكوين تواصل الصعود وتقترب من 100 ألف دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - سعر البيتكوين اليوم، اقترب سعر عملة البيتكوين الرقمية أكثر من حاجز  الـ 100 ألف دولار، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلا للعملات المشفرة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ازدهار القطاع، وتجاوز سعر البيتكوين 98 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الأوروبية.

 

40 % زيادة فى سعر العملة الرقمية المشفرة 

 وزاد سعر بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفع بنحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب، وانتخاب مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

 

عاصمة العملات المشفرة في الكوكب

 وعبر ترامب عن دعمه للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في الكوكب" وتكوين مخزون وطني من بيتكوين.

وتدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات، وكان هناك ظهور قوي هذا الأسبوع للتداولات على صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء على البيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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