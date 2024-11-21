يصل إلى 1687 جنيها، انخفاض في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19256.4 جنيه للطن، بانخفاض 231 جنيهًا عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8652.5 جنيه للطن، بانخفاض 1283 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13737 جنيهًا، بانخفاض 1549 جنيهًا عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 2300 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20282 جنيهًا للطن، بانخفاض 372 جنيهًا عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9251.8 جنيهًا للطن، بانخفاض 1687 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

إنتاج مصر من الأسمدة

وعلى صعيد آخر؛ تشير أحدث الإحصائيات إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة بلغ خلال عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

مصر تحتل المرتبة السابعة عالميًّا في إنتاج اليوريا

ووفقًا لهذه الإحصائيات؛ فإن مصر تحتل المرتبة السابعة عالميًّا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار.

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