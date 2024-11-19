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تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

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تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز،  استقرار ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

 

 

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سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء  

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر

 

 سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب


يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب نحو 22 ألف جنيه للطن

 ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن

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سعر الأرز الشعير اليوم 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم  ، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

سعر  طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر  طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 


 سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  ، يسجل 16 ألف جنيه.

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 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

 

 وطبقا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال أنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتا  إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

 

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجى، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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