كل ما تريد معرفته عن شروط الإفراجات الجمركية الجديدة للسيارات الواردة من الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - الإفراجات الجمركية للسيارات الواردة من الخارج، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (46) لسنة ٢٠٢٤ بخصوص تطبيق كتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رقم ٤٣٩٨ المؤرخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۷، والوارد إلى المصلحة بتاريخ ۲۰۲٤/١١/١٧.

ونستعرض خلال السطور الآتية كل ما تريد معرفته عن شروط الإفراجات الجمركية الجديدة للسيارات الواردة من الخارج:

إصدار الإفراجات الجمركية للسيارات الواردة من الخارج

وكشف كتاب الجمارك الذي حصلت “كلمتك” على نسخة منه، التزام المصلحة بإصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة، وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة رقم شاسيه رقم موتور طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث أنه لن يتم قبول الإفراجات الجمركية الواردة للإدارة العامة للمرور من المنافذ الجمركية دون إثبات رقم الموتور بالإفراج الجمركي.

وجاء منشور الاستيراد الخصة بالجمارك، بناءً على كتاب الإدارة العامة للمرور الخاص بمتابعة الإجراءات الترخيصية للمركبات والتنسيق مع كافة ادارات المرور تيسير على المواطنين، وما تلاحظ من وزود بعض الإفراجات الجمركية للمركبات من المنافذ الجمركية المختلفة التابعة لمصلحة الجمارك مدونا بها بيانات المركبة المختلفة (شاسيه السعة اللترية، الطراز الموديل سنة الصنع أنتم مالك المركبة......).

وأضاف كتاب الإدارة العامة للمرور المرسل إلى مصلحة الجمارك أن عدم تدوين رقم الموتور والذي يعد أحد الأجزاء الجوهرية للمركبة طبقا لقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ ولائحته التنفيذية ومدونا بالإفراج الجمركي عبارة: يرفع الموتور بمعرفة المرور المختص مما قد يتعذر معه ادراج كافة بيانات المركبة الواردة بالإفراج الجمركي على النظام الإلكتروني للإفراجات الجمركية بالإدارة العامة للمرور..... وكذا ما ورد لنا من بعض إدارات المرور من قيام بعض المواطنين بتحرير عقود بيع للمركبات بالشهر العقاري غير مدون بها رقم الموتور الخاص بالمركبة مما يتعذر معه قيام اقسام المرور المختصة بإنهاء إجراءات الترخيص لعدم استكمال البيانات الخاصة بالمركبة ومطالبتهم لمالكي المركبات بتعديل عقود البيع بالشهر العقاري لإثبات بيانات الموتور.

نفيد سيادتكم بالآتي:

يعد الموتور أحد الأجزاء الجوهرية للمركبة، كما ان الافراج الجمركي للمركبات الواردة من الخارج هو أحد سندات الملكية للمركبات طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

نصت المادة (٢٣٤) من اللائحة التنفيذية على أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة ١٧ من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة.

ويعتبر تغييرا جوهريا في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيان اخر ثابت في الرخصة.



نصت المادة (۲۲۰) فقرة ٦ من اللائحة التنفيذية علي أن يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية:



بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المثبت به إسم المالك.

نصت المادة (۲۲۵) من اللائحة التنفيذية على تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة واجزاءها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء والوانها وأوصافها الخ.

وعليه:

برجاء التفضل بالنظر واتخاذ اللازم نحو إصدار التعليمات اللازمة لكافة المنافذ الجمركية ما باصدار الافراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة ورقم شاسيه رقم موتور طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

ولن يتم قبول الافراجات الجمركية الواردة للإدارة العامة للمرور من المنافذ الجمركية دون اثبات رقم الموتور بالإفراج الجمركي.

تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج

وكانت مصلحة الجمارك، أصدرت منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧، إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.

وهذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستهلكين، ومن أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.

وفي هذا الشأن أيضا ورد لمصلحة الجمارك كتاب الأستاذ وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم ١٦٣٧، وتم صدور هذا المنشور لتعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة تنفيذها بكل دقة.

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