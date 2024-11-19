تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الكاميرون تفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

تنزانيا تخطف بطاقة العبور لأمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

افتعال أزمة جديدة ومفاجئة من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

افتعال أزمة جديدة ومفاجئة من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 462 جنيها.. فيلم «ولاد رزق3 يحقق إيرادات ضعيفة بدور العرض - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

إدارة ترامب تخطط لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إدارة ترامب تخطط لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

إدارة ترامب تخطط لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:50 مساءً - يخطط الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، إنهاء الإعفاء  الضريبي للمستهلك بقيمة 7500 دولار أمريكي لشراء السيارات الكهربائية، مما يجعل مصير السيارات الكهربائية مجهول  داخل السوق الأمريكي.

ووفقًا لرويترز قال إيلون ماسك صاحب تسلا: إن  إدارة ترامب القادمة،  تعمل على  إنهاء الإعفاء الضريبي سيكون له تأثير ضئيل على Tesla ولكنه سيكون “مدمرًا” لمنافسيها من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. 

 

وعد ترامب بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة

وتابع: وعد ترامب بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، على الرغم من أننا نشهد مستويات قياسية مرتفعة في الإنتاج، وإلغاء مبادرات بايدن للطاقة النظيفة، بما في ذلك الإنتاج الضخم للهيدروجين،  فقد يؤدي ذلك إلى تأخير المركبات الهيدروجينية، بما في ذلك صناعة الشاحنات، لعقود من الزمن. ومع ذلك، ليس كل شيء قاتمًا بالنسبة للطاقة النظيفة.

 

تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مع فشل جميع الإجراءات 

ووفقًا لمصادر رويترز، يرى فريق الانتقال الذي يركز على الطاقة أن بعض سياسات بايدن سيكون من الصعب القضاء عليها لأنها تحظى بشعبية، خاصة في الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون والتي يوجهون إليها الأموال.

وتراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مع فشل جميع الإجراءات في تحقيق النتائج المرجوة  ويتمثل الفشل الأكثر تأثيرًا في الطريق إلى المركبات الكهربائية بالكامل في شبكة الشحن وتجاهل الحكومة للحاجة إلى تحسين البنية التحتية الكهربائية التي لا تريد شركات الطاقة الاحتكارية إنفاق الأموال على تحسينها باسم الحفاظ على الأرباح المتزايدة.

 

الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كمبتكرة وتعرض صناعة السيارات الأمريكية للخطر 

والخطر، كما يشير تحالف الابتكار في مجال السيارات، هو أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كمبتكرة وتعرض صناعة السيارات الأمريكية للخطر مع استمرار بقية العالم في تحقيق معدلات تبني قوية – وأبرزها الصين وأوروبا.

938.webp

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الإحصاء: 15.6% زيادة الصادرات بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بقيمة 7.4 مليار دولار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق