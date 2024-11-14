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البنك الدولي يكشف إجمالي تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب في لبنان - أخبار كلمتك

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البنك الدولي يكشف إجمالي تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب في لبنان - أخبار كلمتك

البنك الدولي يكشف إجمالي تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - توقع  البنك الدولي أن تتأثر الأوضاع الاقتصادية اللبنانية نتيجة الصراع الدائر حاليا مع الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تصل الخسائر إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، وهي إجمالى تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب. 

الأضرار المادية الناجمة عن الحرب

من الناحية المادية، فقد توقع التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان من قبل البنك الدولي يصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

معدلات البطالة فقدان الوظائف 

ويتوقع أن يحدث فقدانا نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضًا في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.

قطاعات الإسكان والتجارة والزراعة

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.

وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.

وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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