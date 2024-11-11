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خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

خبيرة: البورصات الخليجية تكتسي باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال اللون الأخضر غلب على أداء مؤشرات أسواق الخليج في جلسة الإثنين، إذ مالت معظم المؤشرات للتواجد في المنطقه الخضراء.


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 12119 نقطة 
بقيم تداول جاوزت إلى 8 مليارات ريال.


وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.38% وهي تقدر ب 27 نقطة ليصل إلى 6575 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

 

بورصة الإمارات 

وامتدت الارتفاعات للأسواق الإماراتية حيث تواجد مؤشر سوق دبي في المنطقة الخضراء بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 4649 نقطة  في حين تذبذب أداء مؤشر سوق أبوظبي حيث استهلّ الجلسة في المنطقة الخضراء ثم انخفض هامشيًّا بنسبة 0.2% وهي أقل من نقطة ليصل إلى 9449 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز ال 3 مليارات درهم.

 

والأسواق في انتظار استكمال رحلة خفض أسعار الفائدة اقتفاءً لقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة  كما أن الشركات المقيدة في الأسواق تنشر نتائج أعمالها الربع سنوية تباعًا
مما يغير في سلوك بعض الأسهم عن أداء مؤشراتها.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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