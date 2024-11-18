فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيس البرازيلي: يعرب عن تقديره لمشاركة الرئيس السيسى بقمة مجموعة العشرين فى البرازيل - أخبار كلمتك

الرئيس البرازيلي: يعرب عن تقديره لمشاركة الرئيس السيسى بقمة مجموعة العشرين فى البرازيل - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لـ كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:32 صباحاً - مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية اليوم، وترصد "كلمتك" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، وتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم. 

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية 

 جاء ذلك بعد التراجعات الحادة في أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد أحدث الأسعار المحلية والعالمية  بالتداولات. 

 

اقرأ التالي: مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية

 

7393702fae.jpg

 

 

أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "كلمتك" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم  نحو 32.45 دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 52.83 جنيه. 

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 49 جنيها. 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 48.86 جنيه. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 48.43 جنيه. 

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 42.30 جنيه.

 

 

dc8e885954.jpg

 

 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.
الفضة - كلمتك 
الفضة - كلمتك 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق