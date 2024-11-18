أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:52 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4060 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب، كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3540 جنيها.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3050 جنيها.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2366 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2028 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1521 جنيها للبيع.

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

هبطت أسعار الذهب عالميا أخر تعاملات الأسبوع في البورصة لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر يفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به كما أنه من أشهر العملات الجنيهات الذهبية، وتصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

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